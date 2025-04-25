Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обломки украинского беспилотника упали в Ивановской области

Обломки БПЛА упали в Шуе Ивановской области, угроза атаки дронов сохраняется
close
Илья Питалев/РИА Новости

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в Шуе Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По ее данным, в городе сохраняется режим опасности атаки дронов. Предварительно, никто не пострадал.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отмечается в сообщении.

В 3:33 в Ивановской области была объявлена тревога из-за угрозы налета украинских беспилотников, а в 3:55 сообщалось об отражении атаки в городе Шуя.

Ивановская область в последнее время стала одной из наиболее частых целей для ударов украинских беспилотников. Тем не менее все образовательные учреждения Шуи возвращаются к обычному режиму работы после перевода на дистанционный формат из-за атак БПЛА 16 и 17 апреля.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на видео попал взрыв украинского беспилотника в Шуе.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами