Обломки украинского беспилотника упали в Ивановской области

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в Шуе Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

По ее данным, в городе сохраняется режим опасности атаки дронов. Предварительно, никто не пострадал.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отмечается в сообщении.

В 3:33 в Ивановской области была объявлена тревога из-за угрозы налета украинских беспилотников, а в 3:55 сообщалось об отражении атаки в городе Шуя.

Ивановская область в последнее время стала одной из наиболее частых целей для ударов украинских беспилотников. Тем не менее все образовательные учреждения Шуи возвращаются к обычному режиму работы после перевода на дистанционный формат из-за атак БПЛА 16 и 17 апреля.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на видео попал взрыв украинского беспилотника в Шуе.