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Военный эксперт заявил о перемалывании ВСУ в Часовом Яре

Марочко заявил, что российские войска перемалывают ВСУ в Часовом Яре
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска перемалывают технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, враг ведет в городе ожесточенное сопротивление.

«Наши военнослужащие накатывают на украинские оппозиции. В целом на данном участке фронта идет перемалывание живой силы и техники противника», — сказал эксперт.

13 апреля ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись на Константиновском направлении и возле Часова Яра.

6 апреля Марочко заявил, что бойцы украинской армии будут удерживать Часов Яр до последнего, чтобы не потерять стратегические высоты.

Часов Яр является важной точкой обороны ВСУ на территории ДНР — город находится на возвышенности, с востока прикрыт каналом «Северский Донец — Донбасс», а также с 2017 года здесь строились укрепления.

Ранее Пушилин назвал самые горячие точки в ДНР.

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