Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на Константиновском направлении

Российские войска продвинулись на Константиновском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Константиновское направление — мы видим, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись достаточно широким фронтом, западнее Александрополя и Пантелеймоновки», — сказал он.

9 апреля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие в ходе активных боевых действий прорвали оборону украинских войск у Торского в ДНР и продвинулись более чем на 2 км к населенному пункту. По его словам, сейчас идет закрепление как на северных, так и на восточных окраинах Торского.

7 апреля Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины пытаются удерживать продвижение российской армии в городе Часов Яр и окрестностях Дзержинска. Несмотря на оказываемое украинцами сопротивление, российские военные продолжают идти вперед на Красноармейском, Краснолиманском и Великоновоселковском направлениях, уточнил глава ДНР.

В конце марта Пушилин отмечал, что темпы продвижения войск РФ в Донбассе меняются исходя из обстановки, но «абсолютно точно метр за метром идет освобождение русской земли».

Ранее военный эксперт назвал причины удержания Часова Яра ВСУ.