Военкор Сладков заявил, что Украину ждет обрушение во всех смыслах

Ситуация на Украине становится тяжелее. Страну ждет крах, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

«Чем тяжелее ситуация на Украине, я имею в виду экономику, снабжение армии системами и ракетами ПВО, пополнение личным составом, нарушение коммуникаций, разрушенные склады и предприятия, — тем хуже, тем ожесточеннее их диверсионные атаки», — написал военкор.

Он подчеркнул, что эксперты из различных стран, включая Украину, отмечают, что ситуация является предтечей обрушения украинского государства «во всех смыслах».

Также Сладков выразил мнение, что команда президента Украины Владимира Зеленского «поднимается на эшафот». По его словам, «голубой вертолет», который прилетит на Украину для «эвакуации, заберет далеко не всех».

23 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский может сражаться еще три года и потерять всю Украину.

21 апреля президент РФ Владимир Путин сказал, что никто не сомневается в том, что победа будет за Россией.

Ранее в Британии заявили, что в Европе признают медленное поражение Украины.