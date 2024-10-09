В Британии заявили, что в Европе признают медленное поражение Украины

Европейские чиновники признают, что Киев медленно теряет позиции в конфликте с Москвой, и опасаются последствий этого. Об этом пишет британский журнал Prospect со ссылкой на источники.

«Европейские специалисты по безопасности считают, что Украина медленно проигрывает. <...> Опасение заключается в том, что... Россия может продолжить свою войну на истощение и со временем глубже проникнуть на территорию Украины», — говорится в материале.

Кроме того, в НАТО обеспокоены тем, что украинцы «цепляются» за свои территории, из-за чего конфликт может приобрести характер партизанской войны с «непредсказуемым насилием». Также в ЕС отмечают, что западные политики уже начинают уставать от украинской повестки и теряют к ней интерес.

В начале октября руководитель американского офиса Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро заявил в беседе с Financial Times, что Белый дом хочет перевести украинский конфликт в «более спокойное состояние».

Издание отметило нависшую над Украиной угрозы в лице Дональда Трампа, чья победа на президентских выборах может привести к «навязыванию» Киеву мирного соглашения. Если украинские власти будут отказываться, Трамп может пригрозить прервать передачу финансовой и военной помощи.

Ранее президент Польши заявил о «желании многих» возобновить связи с Россией.