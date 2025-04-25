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Эстония повысит свои военные расходы до 5,4% от ВВП

Эстония увеличит свои военные расходы в 2026 году до 5,4% от ВВП
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Reuters

Военные расходы Эстонии в 2026 году увеличатся до 5,4% от ее валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Траты на оборону Эстонии возрастут до 5,4% уже в 2026!» — отметил он.

Певкур подчеркнул, что увеличение военных расходов является «историческим решением».

Сейчас расходы на оборону в Эстонии составляют 3,3% от ВВП страны.

В начале января президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Страны альянса не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП, добавил глава Белого дома. В Европе подобные заявления американского лидера вызвали негативную реакцию.

Позже госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х призвал союзников США по НАТО наращивать собственный военный потенциал. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты уже сделали значительный вклад и планируют продолжать свою поддержку, однако и другим странам необходимо усилить свои возможности, чтобы быть «настоящим альянсом».

Ранее Рубио назвал НАТО союзом США с «горсткой младших партнеров».

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