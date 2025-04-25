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Сын замглавы ЦРУ погиб во время штурма в ДНР

Сын замдиректора ЦРУ Майкл Глосс погиб во время штурма в ДНР
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В Донецкой народной республике (ДНР) во время штурма погиб сын заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Глосс. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Он оказался на фронте в составе 137-го полка ВДВ РФ, а 4 апреля 2024 года погиб во время штурма в Донецкой области под Раздоловкой и Веселым», — говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что в 2023 году Глосс посетил Крым, после чего он заявил о планах получить российское гражданство. Впоследствии сын замглавы ЦРУ создал страницу в социальной сети «ВКонтакте», где подписался на группы про Ленина, коммунизм и публиковал видео с президентом России Владимиром Путиным.

В начале марта французская газета Le Figaro сообщила, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ее данным, мужчина провел в республике три года, два с половиной из которых — «на самых кровопролитных фронтах».

Ранее Вэнс подтвердил, что его кузен воевал на стороне ВСУ.

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