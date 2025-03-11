Брат вице-президента США воевал за ВСУ

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс прокомментировал информацию о том, что его двоюродный брат Нейт Вэнс несколько лет воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ответил на критику родственника за позицию по конфликту Москвы и Киева. Об этом сообщает Fox News.

Вэнс подчеркнул, что никогда не говорил публично о службе своего двоюродного брата, потому что «не хотел подвергать его жизни большей опасности, чем она уже была».

«Что касается его критики [позиции по Украине], то я не заинтересован спорить с ним публично, но я чувствую необходимость обратить внимание на один вопрос: его неудачную попытку связаться со мной», — заявил вице-президент США.

Вэнс затруднился ответить, почему его брат решил общаться с ним не через мать, отца или сестру, с которыми он «регулярно контактирует». Вице-президент добавил, что он «всегда считал Нейта самым сильным человеком, которого знал», и что он «всегда рад поговорить с ним».

До этого французская газета Le Figaro писала, что Нейт Вэнс покинул ВСУ в начале января 2025 года, за несколько дней до того, как его брат вступил в должность вице-президента. Издание пишет, что Нейт не разделяет взгляды Джей Ди Вэнса по поводу украинского конфликта, более того — он разочарован позицией кузена по этому вопросу. По словам экс-бойца ВСУ, он мог бы рассказать вице-президенту «правду без прикрас» о ситуации на Украине. Однако брат «никогда не пытался узнать больше», с сожалением отметил Нейт.

Ранее протестующие сорвали отдых Вэнса после скандала в Белом доме.