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Во Франции сообщили, что брат вице-президента США воевал в рядах ВСУ

Le Figaro: двоюродный брат вице-президента США Вэнса воевал на стороне ВСУ
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Leah Millis/Reuters

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс несколько лет воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

По ее данным, мужчина три года провел на Украине, два с половиной из которых — «на самых кровопролитных фронтах».

В статье отмечается, что Нейт Вэнс покинул ВСУ в начале января 2025 года, за несколько дней до того, как его брат вступил в должность вице-президента. Издание пишет, что Нейт не разделяет взгляды Джей Ди Вэнса по поводу украинского конфликта, более того — он разочарован позицией кузена по этому вопросу. По словам экс-бойца ВСУ, он мог бы рассказать вице-президенту «правду без прикрас» о ситуации на Украине. Однако брат «никогда не пытался узнать больше», с сожалением отметил Нейт.

9 марта Джей Ди Вэнс написал в соцсети X о том, что проукраинские протестующие напугали его трехлетнюю дочь. По словам политика, он гулял с ребенком, когда за ними последовали сторонники Украины. Они выкрикивали проукраинские лозунги, из-за чего дочь Вэнса начала сильно волноваться и испугалась. Вице-президент решил поговорить с протестующими, чтобы они оставили его ребенка в покое. Почти все они в итоге согласились уйти. Вэнс назвал преследователей «дерьмовыми» людьми.

Ранее протестующие сорвали отдых Вэнса после скандала в Белом доме.

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