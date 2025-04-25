В аэропорту Нижнего Новгорода сняты все ограничения

Росавиация отменила все ограничения для аэропорта Нижнего Новгорода

Все ограничения для аэропорта Нижнего Новгорода отменены. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Нижний Новгород (Стригино) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сообщил Кореняко.

Ограничения были введены в 05:45 (МСК) и сняты в 06:10.

На фоне этого пресс-служба правительства Ивановской области сообщила о том, что обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в Шуе. До этого в регионе объявлялась воздушная тревога.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на видео попал взрыв украинского беспилотника в Шуе.