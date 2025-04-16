Взрыв украинского беспилотника в Шуе попал на видео

Детонация украинского беспилотника c большим объемом взрывчатки в Шуе Ивановской области попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На них видно падающий в поле беспилотник самолетного типа — он был сбит силами ПВО российской армии. После того, как беспилотник упал, произошел сильный взрыв.

Издание предполагает, что на борту украинского беспилотника находилось около 60 кг взрывчатки.

На протяжении ночи не менее пяти украинских беспилотников атаковали город Шуя в Ивановской области.

Как пишет Telegram-канал Mash, очевидцы слышали звуки работы систем противовоздушной обороны и автоматные очереди. По их мнению, целью атаки мог быть завод «Литмаш». Все пять беспилотников, которые атаковали Шую дважды, были уничтожены силами ПВО.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 53 раза атаковали Брянскую область.