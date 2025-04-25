В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Нижний Новгород», — сообщил Кореняко.

На фоне этого пресс-служба правительства Ивановской области сообщила о том, что обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в Шуе. До этого в регионе объявлялась воздушная тревога.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на видео попал взрыв украинского беспилотника в Шуе.