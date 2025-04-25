В Ивановской области объявлена тревога из-за угрозы налета украинских беспилотников. Об этом сообщило приложение МЧС, передает ТАСС.

«Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области! Сохраняйте спокойствие, при появлении летательного аппарата найдите безопасное укрытие», — указано в сообщении МЧС.

Ивановская область в последнее время стала одной из наиболее частых целей для ударов украинских беспилотников. Тем не менее все образовательные учреждения города Шуи в Ивановской области возвращаются к обычному режиму работы после перевода на дистанционный формат из-за атак БПЛА 16 и 17 апреля.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на видео попал взрыв украинского беспилотника в Шуе.