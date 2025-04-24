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В Курской области заметили испаноязычных наемников ВСУ

РИА Новости: в Курской области зафиксировали испаноязычных наемников ВСУ
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

В Курской области заметили испаноязычных наемников. Об этом РИА Новости рассказал, ссылаясь на радиоперехват, источник в группировке российских войск «Север».

Собеседник агентства отметил, что раньше наемников фиксировали у Горналя. И они до сих пор остаются в этом районе.

РИА Новости располагает аудиозаписью радиоперехвата. На ней в начале украинские военные обсуждают удары российской артиллерии по их позициям, а позже слышны переговоры на испанском языке.

23 апреля сообщалось, что воевавший за ВСУ эстонский наемник пропал на Украине.

22 апреля командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным «Миф» рассказал о португальских наемниках, воевавших за украинскую армию под Красноармейском в ДНР.

В тот же день силовики сообщили об иностранных наемниках ВСУ в Горнальском монастыре.

Ранее российский боец раскрыл способ наемников ВСУ опознавать друг друга.

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