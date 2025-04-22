Командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным «Миф» рассказал РИА Новости о португальских наемниках под Красноармейском в ДНР.

«Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия», — поделился «Миф».

По словам военного, иностранные наемники воюют натовским оружием и очень хорошо обучены в отличие от штатного состава ВСУ. Также у них нет опознавательных знаков.

До этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявлял, что украинские военные и иностранные наемники в рядах украинской армии ежедневно получают наркотики с едой .

Он рассказал, что украинские военнопленные подтверждают получение психотропных веществ с едой. В первую очередь их выдают иностранным наемникам.

Также британская газета The Independent писала, что медики на Украине стали использовать кетамин для лечения и быстрого возвращения военнослужащих украинской армии в зону боевых действий.

Ранее житель Часова Яра рассказал о массовом употреблении наркотиков бойцами ВСУ.