Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о португальских наемниках в зоне СВО

РИА Новости: под Красноармейском заметили португальских наемников
close
Reuters

Командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным «Миф» рассказал РИА Новости о португальских наемниках под Красноармейском в ДНР.

«Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия», — поделился «Миф».

По словам военного, иностранные наемники воюют натовским оружием и очень хорошо обучены в отличие от штатного состава ВСУ. Также у них нет опознавательных знаков.

До этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявлял, что украинские военные и иностранные наемники в рядах украинской армии ежедневно получают наркотики с едой .

Он рассказал, что украинские военнопленные подтверждают получение психотропных веществ с едой. В первую очередь их выдают иностранным наемникам.

Также британская газета The Independent писала, что медики на Украине стали использовать кетамин для лечения и быстрого возвращения военнослужащих украинской армии в зону боевых действий.

Ранее житель Часова Яра рассказал о массовом употреблении наркотиков бойцами ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами