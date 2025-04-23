Postimees: эстонский наемник, воевавший в составе ВСУ, пропал на Украине

Эстонский наемник, воевавший в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропал без вести во время боевых действий на Украине. Об этом пишет Postimees.

«В конце марта во время боевых действий на территории Украины пропал без вести 31-летний эстонский доброволец, сражавшийся в составе Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, наемник давно не выходит на связь, он числится пропавшим без вести с 27 марта.

Недавно командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным «Миф» рассказал о португальских наемниках, воевавших за украинскую армию под Красноармейском в ДНР.

В свою очередь, ФСБ по Луганской народной республике показало видео эвакуации задержанного австралийского наемника Оскара Чарльза Агустуса Дженкинса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), который вскоре предстанет перед судом.

Ранее подполье сообщило об уничтожении до 150 офицеров и наемников ВСУ в Херсоне.