Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Воевавший за ВСУ эстонский наемник пропал на Украине

Postimees: эстонский наемник, воевавший в составе ВСУ, пропал на Украине
close
Alex Babenko/AP

Эстонский наемник, воевавший в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропал без вести во время боевых действий на Украине. Об этом пишет Postimees.

«В конце марта во время боевых действий на территории Украины пропал без вести 31-летний эстонский доброволец, сражавшийся в составе Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, наемник давно не выходит на связь, он числится пропавшим без вести с 27 марта.

Недавно командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным «Миф» рассказал о португальских наемниках, воевавших за украинскую армию под Красноармейском в ДНР.

В свою очередь, ФСБ по Луганской народной республике показало видео эвакуации задержанного австралийского наемника Оскара Чарльза Агустуса Дженкинса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), который вскоре предстанет перед судом.

Ранее подполье сообщило об уничтожении до 150 офицеров и наемников ВСУ в Херсоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами