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Российский боец раскрыл способ наемников ВСУ опознавать друг друга

Боец ВС РФ Ильбулов: наемники ВСУ опознают друг друга с помощью синей изоленты
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Евгений Биятов/РИА Новости

Наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении населенного пункта Преображенка на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике использовали в качестве опознавания себя синие изоленты. Об этом в интервью РИА Новости заявил командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» ВС России Нагимьян Ильбулов.

«Да, встречались, заходят, как и простой личный состав, рядовые. Наемники более пытаются (выделяться. — прим. ред.) знаками различными: это синие изоленты, они стараются заматываться в синие изоленты», — рассказал командир, отвечая на вопрос о наемниках.

По его словам, остальные военнослужащие использовали желтые и зеленые изоленты.

До этого представитель силовых структур РФ рассказал, что в Курской области 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе иностранный наемник, сдались в плен российским войскам. По его словам, был случай, когда украинским солдатам отдали приказ идти штурмовать российские позиции, но они сдались в плен всем отделением.

Ранее украинский военный рассказал о методичке по сдаче в плен.

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