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Силовики сообщили об иностранных наемниках ВСУ в Горнальском монастыре

ТАСС: в Горнальском монастыре были англоговорящие и испаноговорящие наемники ВСУ
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В радиоэфире бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, были слышны переговоры на иностранных языках. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Периодически в радиоэфире звучали переговоры на английском и испанском языках», — сказал собеседник агентства.

Он предположил, что украинские войска, вероятно, продолжают выполнять приказ командования.

В силовых структурах добавили, что перед началом штурмовых действий российские военнослужащие вели переговоры с офицером ВСУ о добровольной сдаче гарнизона в плен ВС России.

До этого в российских силовых структурах заявили, что сбежавшие с поля боя группы ВСУ подорвали исторические строения в монастыре в Горнале Курской области.

Также сообщалось, что ВСУ за все время боев у монастыря в Горнале потеряли более 200 бойцов. По его словам, ответственность за бои на территории взяла на себя российская группировка войск «Север».

Ранее Mash выложил кадры штурма Горнальского монастыря в Курской области.

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