Скончался раненный в зоне СВО российский военкор

Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин умер в больнице после ранения

Умер военный журналист, офицер редакционно-издательского центра «Красная звезда» Никита Максимович Гольдин. Об этом сообщается на сайте издания.

В публикации отмечается, что Гольдин умер утром 22 апреля.

Журналист готовил сюжеты для телеканала «Звезда», а также публикации для «Красной звезды», «Московского комсомольца» и других изданий.

25 марта сообщалось, что Гольдин получил тяжелое ранение в результате атаки Вооруженных сил Украины.

Гольдин находился в автомобиле вместе с погибшими оператором Андреем Пановым, водителем Александром Сиркели и корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком.

Отмечается, что украинские военные нанесли прицельный удар по гражданской машине с журналистами двумя ракетами HIMARS.

Инцидент произошел 24 марта в зоне специальной военной операции. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщал, что всего при обстреле Кременского муниципального округа погибли шесть человек. Кроме того, пострадал 14-летний подросток.

Ранее Хинштейн сообщил о ранении корреспондента ТАСС.