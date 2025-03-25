Корреспондент «Звезды» получил тяжелое ранение при атаке на машину с журналистами в ЛНР

Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин получил тяжелое ранение в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Звезды».

Гольдин находился в автомобиле вместе с погибшими оператором Андреем Пановым, водителем Александром Сиркели и корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком.

Отмечается, что украинские военные нанесли прицельный удар по гражданской машине с журналистами двумя ракетами HIMARS.

24 марта в зоне специальной военной операции погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что всего при обстреле Кременского муниципального округа погибли шесть человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Хинштейн сообщил о ранении корреспондента ТАСС.