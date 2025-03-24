Глава ЛНР подтвердил, что при обстрелах ВСУ в регионе погибли три журналиста

Пасечник: при обстрелах ВСУ в ЛНР погибли 6 человек, в том числе 3 журналиста

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале сообщил о гибели шести человек из-за того, что артиллерия ВСУ обстреляла Кременский муниципальный округ.

Он рассказал, что жертвами обстрелов стали корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Чиновник отметил, что эти талантливые и бесстрашные люди стремились донести миру правду о том, что происходит в ЛНР. Он выразил соболезнования их близким.

«Также пострадал и 14-летний подросток, который получил осколочные ранения», — написал глава республики.

Телеканал «Звезда» сообщил, что сотрудники СМИ скончались после «прицельного удара двумя ракетами HIMARS» по машине, в которой находились журналисты. СК возбудил уголовное дело после их гибели. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО.

Ранее в ГУР Украины сообщили о гибели военкора Коробова, но он выжил.