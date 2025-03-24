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Хинштейн сообщил о ранении корреспондента ТАСС

Хинштейн сообщил о ранении корреспондента ТАСС в Суджанском районе
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что в областную больницу обратился корреспондент агентства ТАСС, который работал в Суджанском районе.

По его словам, в результате атаки по одному из сел приграничья журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени.

Хинштейн заявил в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ), что «это прямое нарушение международного гуманитарного права».

«Убедительно прошу всех соблюдать все меры безопасности и не подвергать свою жизнь опасности», — добавил он.

Вечером в понедельник, 24 марта, три человека — двое взрослых и 12-летняя девочка пострадали от ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он уточнил, что украинские войска атаковали райцентр Кореневского района — пострадали 63-летняя женщина и 12-летняя девочка, которые в этот момент убирали территорию своего дома.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ ударили по храму в Белгородской области.

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Атаки на Курскую область
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