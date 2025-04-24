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В Тульской области выпустили предупреждение об угрозе атаки БПЛА

Губернатор Тульской области Миляев сообщил об опасности атаки беспилотников
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Shutterstock

На всей территории Тульской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Также он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Незадолго до этого режим беспилотной опасности объявили в Липецкой и Ростовской областях.

23 апреля жители города Елабуги в Татарстане сообщили об уничтожении нескольких дронов над городом. Уточнялось, что могло быть сбито четыре беспилотника. Как писал Telegram-канал SHOT, атака велась при помощи БПЛА UJ-22 Airbone. Власти подтвердили ликвидацию дронов и заявили, что при налете никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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