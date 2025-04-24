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Жителей Ростовской области попросили спрятаться из-за БПЛА

В Ростовской области введен режим беспилотной опасности
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Во всей Ростовской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает в приложении российское МЧС.

«Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!» — говорится в уведомлении ведомства.

До этого в Липецкой области был введен режим воздушной опасности. Этот сигнал означает, что около границы региона замечены беспилотники. При этом все службы приводятся в режим максимальной готовности, однако воздушная опасность не влияет на нормальную жизнедеятельность области. Людей в таких обстоятельствах призывают сохранять спокойствие и следить за информацией от властей и МЧС.

Накануне жители города Елабуга в Татарстане заявили об уничтожении нескольких беспилотных летательных аппаратов над городом. Как уточнялось, могло быть сбито четыре беспилотных летательных аппарата. Как писал SHOT, атака велась при помощи БПЛА UJ-22 Airbone. Власти подтвердили ликвидацию дронов и отметили, что при налете никто не пострадал.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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