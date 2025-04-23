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У границ Липецкой области заметили БПЛА

Губернатор Артамонов сообщил о режиме воздушной опасности в Липецкой области
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Министерство обороны РФ

В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Чиновник отметил, что режим действует на всей территории области.

По данным регионального МЧС, этот сигнал означает, что около границы региона замечены беспилотники. При этом все службы приводятся в режим максимальной готовности, однако воздушная опасность не влияет на нормальную жизнедеятельность области. Людей в таких обстоятельствах призывают сохранять спокойствие и следить за информацией от властей и МЧС.

23 апреля жители города Елабуга в Татарстане сообщили об уничтожении нескольких беспилотных летательных аппаратов над городом. Как уточнялось, могло быть сбито четыре беспилотных летательных аппарата. Как писал SHOT, атака велась при помощи БПЛА UJ-22 Airbone. Власти подтвердили ликвидацию дронов и заявили, что при налете никто не пострадал.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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