Губернатор Миляев сообщил о сбитых дронах ВСУ над Тульской областью

Силы противовоздушной обороны РФ сбили несколько украинских беспилотников в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Все специальные службы работают на местах», — заявил Миляев.

Чиновник подчеркнул, что ситуация находится на контроле властей и военных, и призвал население сохранять спокойствие.

До этого в Тульской области была объявлена опасность атаки беспилотников.

22 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что удары украинских беспилотников уничтожили 31 дом в двух районах региона.

В тот же день сообщалось, что Вооруженные силы Украины впервые атаковали Кабардино-Балкарию, для этого они использовали беспилотный летательный аппарат FP-1.

Ранее дипломат Мирошник сообщил, что США пригласят расследовать преступления ВСУ вместе с РФ.