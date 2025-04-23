ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Республикой Татарстан

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Республикой Татарстан. Об этом сообщает Минобороны (МО) РФ.
«Около 12.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан», — говорится в сообщении ведомства.
За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над регионами РФ. В Минобороны рассказали, что три беспилотника были сбиты над Тульской областью, по два БПЛА — над Белгородской и Курской областями. Еще по одному дрону российские военные уничтожили над Брянской, Калужской, Орловской областями и над Крымом.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что дрон ВСУ ранил местную жительницу. Беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом в хуторе Шаховка Волоконовского района.
21 апреля мужчина пострадал от удара дрона ВСУ по трассе в Белгородской области. Украинская армия нанесла удар по трассе Томаровка — Красная Яруга в Белгородской области с помощью FPV-дрона.
Ранее над Тульской областью сбили дроны ВСУ.