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ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Республикой Татарстан

МО: ПВО сбила украинский дрон над Татарстаном
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Республикой Татарстан. Об этом сообщает Минобороны (МО) РФ.

«‎Около 12.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Татарстан», — говорится в сообщении ведомства.

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над регионами РФ. В Минобороны рассказали, что три беспилотника были сбиты над Тульской областью, по два БПЛА — над Белгородской и Курской областями. Еще по одному дрону российские военные уничтожили над Брянской, Калужской, Орловской областями и над Крымом.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что дрон ВСУ ранил местную жительницу. Беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом в хуторе Шаховка Волоконовского района.

21 апреля мужчина пострадал от удара дрона ВСУ по трассе в Белгородской области. Украинская армия нанесла удар по трассе Томаровка — Красная Яруга в Белгородской области с помощью FPV-дрона.

Ранее над Тульской областью сбили дроны ВСУ.

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