Дрон ВСУ ранил женщину в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом в хуторе Шаховка Волоконовского района.

«Пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ, откуда была переведена в Валуйскую ЦРБ. Медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно», — рассказал чиновник.

До этого мужчина пострадал от удара дрона ВСУ по трассе в Белгородской области.

Также беспилотники ВСУ атаковали село Никольское, хутор Леоновка и село Казинка. В последнем дрон повредил ЛЭП, из-за чего без света остались Гладково, Посохово, Тулянка, Казинка и Аркатово. Кроме того, под удары БПЛА попали села Кукуевка и Двулучное, а также хутор Барилов.

По словам Гладкова, в результате атак повреждения получили несколько автомобилей и частных домов, а также гараж.

Ранее два ребенка пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ.