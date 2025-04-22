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МО сообщило об отсутствии пострадавших при взрыве в воинской части во Владимирской области

МО: пострадавших при возгорании в воинской части во Владимирской области нет
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FotograFFF/Shutterstock

Никто не пострадал при ЧП в воинской части во Владимирской области. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — сказали в ведомстве.

По информации Минобороны, 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. Для ликвидации огня задействованы штатные пожарные расчеты части и МЧС.

В ведомстве также заявили, что причиной пожара на складе во Владимирской области, по предварительным данным, стало нарушение требований безопасности.

Незадолго до этого сообщалось, что во Владимирской области эвакуируют поселок Барсово в Киржачском районе из-за взрывов рядом с арсеналом Минобороны РФ. Местные жители, как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», услышали хлопки и взрывы. Жителей поселка, как стало известно позже, эвакуировали в школы соседнего населенного пункта.

Ранее в Петербурге произошел крупный пожар на складе.

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