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Во Владимирской области эвакуируют поселок из-за взрывов рядом с арсеналом Минобороны

Осторожно, новости: поселок Барсово эвакуируют из-за взрывов около арсенала МО

Во Владимирской области эвакуируют поселок Барсово в Киржачском районе из-за взрывов рядом с арсеналом Минобороны РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«По словам местных жителей, рядом слышны хлопки и взрывы. Со стороны Москвы в Киржач перекрыли дорогу, идет эвакуация из поселка Барсово», — говорится в сообщении.

В МЧС региона вопросы о взрывах переадресуют к Минобороны, пишет канал.

Telegram-канал Baza со ссылкой на сообщения местных также пишет о взрывах в районе воинской части.

В сентябре прошлого года в Воронежской области пожар произошел возле склада со взрывоопасными предметами.

Ранее было названо число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде в 2023 году.

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