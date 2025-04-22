В Харькове произошла серия взрывов

Серия взрывов произошла в Харькове днем во вторник, 22 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«По предварительным подсчетам, по городу было нанесено 12 ударов. На местах прилетов зафиксированы пожары», — написал чиновник.

Он заявил, что под удары попали четыре района Харькова.

Накануне вечером мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе произошла серия взрывов. Он пояснил, что Одессу массово атаковали беспилотные летательные аппараты.

По информации URA.RU, удары были нанесены по производственным мощностям государственного предприятия «НИИ Шторм», которое обеспечивает ВСУ радиоэлектронными системами. Вооруженные силы России использовали для атаки дроны-камикадзе «Герань». Telegram-канал «Военный осведомитель» написал, что это были уникальные дроны-камикадзе «Герань».

21 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска поразили производство новой ракетной системы в Одесской области. Лидер РФ пояснил, что это был гражданский объект, который использовался в военных целях.

Ранее на Украине заявили, что Россия модернизировала свои ударные дроны.