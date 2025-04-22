Российские военные использовали в Одессе уникальные дроны

ВО: российские силы поразили объекты в Одессе уникальным дроном

Российские войска использовали уникальные дроны-камикадзе «Герань» для атаки по важному объекту в Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель» (ВО).

«Интересные звуки прилета «Гераней» по целям в Одессе. Некоторые предполагают, что это могут быть новые реактивные «Герани-3», — говорится в публикации.

Как сообщает URA.RU, ВС РФ использовали «Герани» для удара по производственным мощностям государственного предприятия «НИИ Шторм», которое обеспечивает ВСУ радиоэлектронными системами.

21 апреля мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что в городе произошла серия взрывов. Он пояснил, что Одессу массово атаковали беспилотные летательные аппараты.

Труханов объявил центр города, Киевский, Пересыпский, Хаджибейский районы, а также Аркадию небезопасными территориями и призвал жителей укрыться в убежищах.

Ранее в Кремле высказались об истечении срока действия моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры.