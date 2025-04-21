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ВС России поразили производство ракетной системы под Одессой

Путин: ВС РФ поразили под Одессой производство новой ракетной системы
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Алексей Никольский/РИА Новости

Российские военные поразили производство новой ракетной системы в Одесской области. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

Путин пояснил, что это был гражданский объект, который использовался в военных целях. Он располагался в Одесской области.

«Ну там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками пытались организовать не только производство, но и испытания новой ракетной системы. Туда и был нанесен удар», — рассказал он.

До этого Вооруженные силы России нанесли по целям на Украине массированный комбинированный удар. Использовались баллистические ракеты и дроны-камикадзе «Герань-2».

Днем 18 апреля Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны в течение недели нанесли девять групповых ударов по объектам на Украине. Среди целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса, инфраструктура военных аэродромов, склады с оружием и боеприпасами, места хранения дронов и безэкипажных катеров, центры подготовки операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Кремле напомнили, что месяц запрета на удары по энергообъектам истек.

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