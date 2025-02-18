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На Украине заявили, что Россия модернизировала ударные дроны

Разведка Украины сообщила, что Россия модернизировала свои ударные беспилотники
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Shutterstock

Россия модернизировала беспилотники «Герань-2» и другие ударные дроны. Об этом заявило Главное управление разведки минобороны Украины в своем Telegram-канале.

В настоящее время в дронах появился новый вид боевой части весом 90 кг, а в хвостовую часть перенесли аккумуляторную батарею и блок распределения мощности, говорится в сообщении. Кроме того, в беспилотниках появился дополнительный балласт, уточнило украинское ведомство.

Также в ГУР сообщили, что Россия налаживает производство «Герани-3» с малогабаритным турбореактивным двигателем, который обеспечит скорость полета дрона до 550-600 км/ч, а дальность составит 2500 км.

16 февраля сообщалось, что российские войска впервые применили в зоне боевых действий тяжелый беспилотник-бомбардировщик на спутниковом управлении. По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», дрон грузоподъемностью до 35 килограммов атаковал украинские позиции около населенного пункта Дачное в Донецкой народной республике. Беспилотник, названный российскими военными «Кукушкой», пролетел 16 километров и сбросил 4,5-килограммовые бомбы на вражеский блиндаж, после чего благополучно вернулся домой.

Ранее в России создали беспилотного штурмовика.

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