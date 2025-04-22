В Белгородской области в результате нескольких атак БПЛА пострадали люди

Четыре человека пострадали в результате атаки украинских войск на населенные пункты в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один мужчина получил ранения в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по движущемуся автомобилю в селе Казинка. На место происшествия прибыли врачи скорой медицинской помощи, которые диагностировали у мирного жителя множественные осколочные ранения и черепно-мозговую травму. В настоящее время медики транспортируют его в Валуйскую центральную районную больницу (ЦРБ).

«Еще один вражеский дрон атаковал сотрудника сельхозпредприятия во время работ в поле недалеко от села Почаево <...>. Пострадавший попутным транспортом доставлен в Грайворонскую ЦРБ», — говорится в заявлении.

По словам главы российского субъекта, мужчина получил баротравму и минно-взрывную травму. Кроме того, врачи диагностировали у него осколочные ранения головы и левого предплечья. Ожидается, что из Грайворонской ЦРБ пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.

Другой инцидент произошел в селе Новая Таволжанка, которое подверглось атаке сразу пяти беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за детонации одного из БПЛА сотрудник местного предприятия получил осколочное ранение грудной клетки. Для оказания первой помощи его доставили в Шебекинскую ЦРБ, после чего транспортировали в областную клиническую больницу.

«В селе Илек-Пеньковка от удара беспилотника ранен сотрудник подразделения «Орлан», — добавил Гладков.

Он уточнил, что сейчас мужчину везут в областную клиническую больницу. Медики уже выявили у него осколочные ранения глаза и руки, а также минно-взрывную травму.

Ранее бойцы ВСУ с помощью дрона нанесли удар по автомобильной трассе в Белгородской области.