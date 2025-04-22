Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области в результате нескольких атак БПЛА пострадали люди

Гладков: четыре жителя Белгородской области пострадали при атаках дронов ВСУ
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Четыре человека пострадали в результате атаки украинских войск на населенные пункты в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один мужчина получил ранения в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по движущемуся автомобилю в селе Казинка. На место происшествия прибыли врачи скорой медицинской помощи, которые диагностировали у мирного жителя множественные осколочные ранения и черепно-мозговую травму. В настоящее время медики транспортируют его в Валуйскую центральную районную больницу (ЦРБ).

«Еще один вражеский дрон атаковал сотрудника сельхозпредприятия во время работ в поле недалеко от села Почаево <...>. Пострадавший попутным транспортом доставлен в Грайворонскую ЦРБ», — говорится в заявлении.

По словам главы российского субъекта, мужчина получил баротравму и минно-взрывную травму. Кроме того, врачи диагностировали у него осколочные ранения головы и левого предплечья. Ожидается, что из Грайворонской ЦРБ пострадавшего переведут в областную клиническую больницу.

Другой инцидент произошел в селе Новая Таволжанка, которое подверглось атаке сразу пяти беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за детонации одного из БПЛА сотрудник местного предприятия получил осколочное ранение грудной клетки. Для оказания первой помощи его доставили в Шебекинскую ЦРБ, после чего транспортировали в областную клиническую больницу.

«В селе Илек-Пеньковка от удара беспилотника ранен сотрудник подразделения «Орлан», — добавил Гладков.

Он уточнил, что сейчас мужчину везут в областную клиническую больницу. Медики уже выявили у него осколочные ранения глаза и руки, а также минно-взрывную травму.

Ранее бойцы ВСУ с помощью дрона нанесли удар по автомобильной трассе в Белгородской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами