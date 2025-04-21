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Военный эксперт раскрыл, что сделал Зеленский во время пасхального перемирия

Полковник Тимошенко: Зеленский во время перемирия сделал все, что не нужно
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Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский за время действия пасхального перемирия сделал все, что не нужно. Об этом в комментарии Life.ru заявил полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко.

По его словам, Зеленский получил сутки с лишним на ротацию войск, подвоз боеприпасов и вооружения. Также украинские войска «попытались влезть в Белгородскую область, и они получили по соплям», добавил эксперт.

«В общем, все, что делать не нужно было, если он хочет мира, он сделал», — заключил Тимошенко.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 субботы до полуночи 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей», однако в итоге согласился на перемирие.

21 апреля Минобороны РФ сообщило, что за время пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано 4900 нарушений. По данным ведомства, ВСУ продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием дронов по российским позициям, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма.

Ранее Путин объяснил, почему Киев продолжает конфликт с РФ.

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