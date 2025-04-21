Мэр Одессы сообщил о прозвучавших в городе взрывах

В украинской Одессе произошла серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.

По его словам, Одессу массово атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В городе прозвучало значительное количество взрывов.

Труханов объявил центр города, Киевский, Пересыпский, Хаджибейский районы, а также Аркадию небезопасными территориями и призвал жителей укрыться в убежищах.

21 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска поразили производство новой ракетной системы в Одесской области. Путин пояснил, что это был гражданский объект, который использовался в военных целях.

Утром того же дня Вооруженные силы России нанесли по целям на Украине массированный комбинированный удар. Использовались баллистические ракеты и дроны-камикадзе «Герань-2».

18 апреля Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны в течение недели нанесли девять групповых ударов по объектам на Украине. Среди целей оказались предприятия военно-промышленного комплекса, инфраструктура военных аэродромов, склады с оружием и боеприпасами, места хранения дронов и безэкипажных катеров, центры подготовки операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Кремле высказались об истечении срока действия моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры.