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По Киеву нанесли комбинированный удар

ВС РФ нанесли по Украине массированный комбинированный удар
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Vladyslav Musiienko/Reuters

Вооруженные силы России нанесли по целям на Украине массированный комбинированный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В публикации отмечается, что при ударе использовались баллистические ракеты и дроны-камикадзе «Герань-2».

Взрывы произошли в КиевеДнепропетровске, Харьковской, Николаевской и Одесской областях, утверждает издание.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что режим пасхального перемирия, действовавший в зоне боевых действий с 19 по 21 апреля, завершился. Он отметил, что Владимир Путин не давал команд на его продление.

Перемирие было объявлено 19 апреля по инициативе президента России. Согласно заявлению Минобороны РФ, все группировки войск строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях. Однако, как уточнили в ведомстве, украинские формирования за время перемирия предприняли 444 обстрела, 900 ударов БПЛА и атаковали позиции в ДНР, а также приграничные регионы России.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии воздушных тревог на Украине и сделал предложение России.

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