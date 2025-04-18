В Минобороны РФ рассказали о групповых ударах по военным объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли девять групповых ударов по целям на Украине

Вооруженные силы РФ в период с 12 по 19 апреля нанесли девять групповых ударов по объектам военной инфраструктуры на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По данным ведомства, военнослужащие страны при выполнении задач на поле боя использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и высокоточное оружие.

«Нанесены девять групповых ударов <...>, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, ракет», — говорится в заявлении.

Также целями стали места хранения дронов и безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и несколько центров подготовки операторов БПЛА. Кроме того, под удары попали пункты временной дислокации личного состава и техники украинских формирований и подразделений иностранных наемников.

«Утром [18 апреля] нанесен групповой удар <...> по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины», — добавили в МО РФ.

Там подчеркнули, что российские бойцы успешно поразили все заданные цели.

Ранее в Кремле высказались об истечении срока действия моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры.