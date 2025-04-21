В Ереване заявили, что Азербайджан обстрелял армянское село

Минобороны Армении заявило, что ВС Азербайджана открыли огонь в направлении пограничного села Хознавар Сюникской области республики. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве утверждают, что азербайджанская сторона открыла огонь 20 апреля в 1:30 мск. В результате атаки был поврежден солнечный водонагреватель, установленный на крыше одного из жилых домов, говорится в публикации.

Ереван призвал Баку расследовать факт произошедшего и выступить с публичными разъяснениями ситуации.

19 апреля министерство обороны Азербайджана заявило, что накануне вечером армянские военнослужащие обстреляли позиции армии страны на границе. Атаку зафиксировали около 22:35 по местному времени (21:35 мск). Как утверждают в Баку, огонь велся из стрелкового оружия с позиций Вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Дыг в Горисском районе.

В этот же день министерство обороны Армении опровергло заявление азербайджанских властей об обстреле позиций армии страны на юго-восточном направлении границы.

Ранее в Армении объявили о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном.