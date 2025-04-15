Пашинян объявил о готовности Армении к миру с Азербайджаном

Армения готова подписать мирные соглашения с Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на слушаниях в парламенте, передает ТАСС.

Азербайджан предложил как итог урегулирования карабахского конфликта распустить Минскую группу ОБСЕ до подписания мирного договора.

«Мы предлагаем заключить мирное соглашение и одновременно распустить Минскую группу ОБСЕ. То есть подписание обоих документов в один и тот же день», — заявил Пашинян, комментируя предложения азербайджанской стороны.

Однако Пашинян отверг требование изменить конституцию, указав на решение Конституционного суда республики о том, что документ не содержит территориальных претензий в отношении Азербайджана.

В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного соглашения.

Ранее Ереван выразил готовность отозвать иски в международных судах против Баку.