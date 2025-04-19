В Армении ответили на обвинения в обстреле позиций азербайджанских войск

Министерство обороны Армении опровергло заявление азербайджанских властей об обстреле позиций армии страны на юго-восточном направлении границы. Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале военного ведомства республики.

«Сообщение <...> о том, что якобы 18 апреля <...> подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, <...> не соответствует действительности», — говорится в тексте.

При этом в министерстве добавили, что аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна предложил Азербайджану создать совместный механизм расследования случаев, связанных с нарушением режима прекращения огня. Баку никак не отреагировал на эту инициативу Еревана, подчеркнули в ведомстве.

19 апреля министерство обороны Азербайджана заявило, что накануне вечером армянские военнослужащие обстреляли позиции армии страны на границе. Атаку зафиксировали около 22:35 по местному времени (21:35 мск). Как утверждают в Баку, огонь велся из стрелкового оружия с позиций Вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Дыг в Горисском районе.

Ранее в Армении объявили о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном.