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Баку обвинил Ереван в обстреле позиций азербайджанских войск

Минобороны Азербайджана: позиции армии страны подверглись обстрелу ВС Армении
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mil.am

Министерство обороны Азербайджана заявило, что позиции армии страны на границе подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении. Пост с соответствующим содержанием опубликован в Telegram-канале военного ведомства республики.

Как отмечается в тексте, атака была зафиксирована вечером 18 апреля около 22:35 по местному времени (21:35 мск). Армянские военнослужащие открыли огонь из стрелкового оружия с позиций, расположенных у населенного пункта Дыг в Горисском районе.

«Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении», — подчеркнули в министерстве.

14 апреля вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян высказался о затягивании процесса подписания мирного соглашения с Азербайджаном, назвав соседнюю республику «не самой конструктивной страной». В то же время он сообщил, что Ереван уже согласовал текст договора и готов к его подписанию.

На следующий день о готовности заключить мир с Азербайджаном заявил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Глава правительства добавил, что в день подписания документа Ереван и Баку могли бы подписать еще и соглашение о роспуске Минской группы ОБСЕ.

Ранее одна из европейских стран предложила стать посредником между Азербайджаном и Арменией.

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