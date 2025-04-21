В Минобороны заявили, что российские войска строго соблюдали перемирие

Российские военные строго соблюдали режим пасхального перемирия и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В соответствии с приказом верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — говорится в сводке оборонного ведомства.

До этого в МО рассказали, что за период перемирия украинские войска допустили 4900 нарушений. Как уточняется, украинские военные нанесли удары 90 дронами, совершили 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям Вооруженных сил (ВС) РФ.

По приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей в период перемирия нанесли 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов, сообщили в Минобороны.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что режим пасхального перемирия, действовавший в зоне боевых действий с 19 по 21 апреля, завершился. Он отметил, что глава государства Владимир Путин не давал команды на его продление.

Ранее Украина подверглась первому авиаудару после окончания пасхального перемирия.