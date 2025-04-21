Украина подверглась первому авиаудару после окончания пасхального перемирия

Украина подверглась первому удару после окончания пасхального перемирия. Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

В публикации отмечается, что авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбросила бомбы в Сумской и Харьковской областях. Авиаудары также были нанесены по целям в Константиновке, Краматорске и Иванполье, утверждает издание.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что режим пасхального перемирия, действовавший в зоне боевых действий с 19 по 21 апреля, завершился. Он отметил, что Владимир Путин не давал команды на его продление.

Перемирие было объявлено 19 апреля по инициативе президента России. Согласно заявлению Минобороны России, все группировки войск строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях. Однако, как уточнили в ведомстве, украинские формирования за время перемирия предприняли 444 обстрела, 900 ударов БПЛА и атаковали позиции в ДНР, а также приграничные регионы России.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии воздушных тревог на Украине и сделал предложение России.