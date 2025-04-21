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Рогов прокомментировал предложение Зеленского о перемирии

Рогов назвал предложение Зеленского о перемирии лицемерной игрой
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия в части моратория на удары дальнобойными ракетами является лицемерной игрой. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его мнению, данное предложение является попыткой выиграть время для «насильственной мобилизации», чтобы за 30 дней «наловить людей» и получить перевооружение.

Рогов считает, что заявление Зеленского продиктовано британскими спецслужбами.

До этого президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно действовало в период с 18:00 19 апреля до 21 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала резко отреагировал на идею Путина о перемирии в период празднования Пасхи, однако потом изменил свое мнение. Он пообещал ввести «зеркальные» меры и предложил продлить перемирие на 30 дней.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.

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Пасхальное перемирие
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