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Под Запорожьем заметили группу украинских военных с белым флагом

В Работино заметили группу военнослужащих ВСУ с белым флагом
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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военнослужащие обнаружили на Запорожском направлении группу украинских военных с белым флагом, предположительно, пытавшихся забрать тела сослуживцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Нам пишут, что севернее Работино наши заметили группу противника с белым флагом», — говорится в сообщении Telegram-канала.

На днях Минобороны России показало кадры с группой военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые сдались в плен российским войскам при выходе из окружения в Курской области. Судя по кадрам, в российский плен сдались 14 бойцов.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно будет действовать в период с 18:00 19 апреля до 21 апреля.

Ранее операторы БПЛА обнаружили неожиданную надпись в огороде в Запорожской области.

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