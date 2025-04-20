Операторы БПЛА обнаружили неожиданную надпись на огороде в Запорожской области

Операторы российских дронов сняли пасхальное поздравление, оставленное жителями одного из населенных пунктов в Запорожской области на огороде. Кадр опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Кто-то в форме креста выложил слова «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» — написал он.

Военкор предположил, что так мирные жители Запорожской области решили поздравить российских военных со Светлым Христовым Воскресением. Этот случай Коц назвал «пасхальным приветом с той стороны». При этом название населенного пункта, где обнаружена надпись, журналист разглашать не стал.

До этого сообщалось, что российские десантники отметили Пасху в зоне проведения спецоперации на Украине. Они посетили храмы, построенные под землей в Херсонской и Запорожской областях, где прошли богослужения. После службы священники благословили бойцов Вооруженных сил (ВС) России.

Также стало известно, что военным на передовую доставили куличи, освященные еще в Великую субботу. Для перевозки пасхальной выпечки были использованы беспилотники.

Ранее крымские пекари испекли 2-метровый пасхальный кулич весом 70 кг.