ВСУ атаковали Горловку кассетными снарядами

ВСУ пятый раз атаковали Горловку в нарушение перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пятый раз за воскресенье атаковали Горловку при помощи кассетных снарядов, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Об этом сообщается в Telegram-канале управления администрации главы и правительства Донецкой народной республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

В публикации отмечается, что обстрелы были зафиксированы в 19:05 и в 20:10 мск по населенным пунктам Дылеевка и Горловка. Атака производилась с помощью снарядов калибра 155 миллиметров.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно будет действовать в период с 18:00 19 апреля до 21 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала резко отреагировал на идею Путина о перемирии в период празднования Пасхи, однако потом изменил свое мнение. Он пообещал ввести «зеркальные» меры и предложил продлить перемирие на 30 дней.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.