Появилось видео из Артемовска во время пасхального перемирия

Mash опубликовал видео из Артемовска во время пасхального перемирия

В интернете появилось видео из Артемовска (украинское название - - Бахмут) в ДНР во время действия пасхального перемирия. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео местный житель утверждает, что в городе подобная тишина не наблюдалась с начала российско-украинского конфликта. По его мнению, складывается впечатление завершения боевых действий и ощущается «атмосфера спокойствия».

Перед этим Telegram-канал Baza писал, что в Артемовске впервые с 2022 года не слышны звуки обстрелов.

До этого в Минобороны России сообщили, что все группировки российских войск с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне проведения спецоперации. При этом в военном ведомстве отметили, что украинская сторона не соблюдала режим пасхального перемирия и пыталась атаковать позиции российских военных.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно действует с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.